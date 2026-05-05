“La divina cometa” di Mimmo Paladino nella notte su Rai 5: la trama

“La divina cometa” (2022) di Mimmo Paladino, prodotto da Run Film e Nuovo Teatro in collaborazione con Rai Cinema, nella notte su Rai 5: la trama

Un treno unisce il destino di un attore e di una famiglia di senzatetto in un viaggio che è realtà e messa in scena. L’attore si fa Dante in un Inferno senza guide, mentre i poveri cercano una casa promessa tra grotte e gironi. Un numerologo tenta di decifrare il senso di questa commedia sospesa tra la sacralità del presepe e l’abisso umano.

E’ la trama del film “La divina cometa” (2022) di Mimmo Paladino, prodotto da Run Film e Nuovo Teatro in collaborazione con Rai Cinema e in inda martedì 5 maggio 2026 alle 23:05 su Rai 5.