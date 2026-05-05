In libreria Il signor Rana fa Qua Qua! di Alice Cervia e Simona De Leo

Nuova uscita di NPS Edizioni, marchio editoriale di “Nati per scrivere”: “Il signor Rana fa Qua Qua!”, albo illustrato scritto da Alice Cervia con disegni di Simona De Leo

È uscito il 4 maggio 2026 “Il signor Rana fa Qua Qua!”, libro per bambini scritto da Alice Cervia e illustrato da Simona De Leo, per NPS Edizioni (cartaceo: 16,90€). Un albo pensato per i piccoli lettori, che unisce dolcezza, ironia e una preziosa riflessione sull’accettazione di sé. Una favola moderna, allegra e colorata, che invita i bambini ad ascoltare la propria voce, anche quando fa “qua qua”.

Protagonista della storia è il Signor Rana: grandi zampe palmate, voce melodiosa, gusto raffinato nel vestire e una lucente pelle verde smeraldo, impreziosita da splendide macchie scure, color fondo del fiume. Ma proprio quelle macchie diventano un problema agli occhi di Madama Papera, di cui il Signor Rana è innamorato: secondo lei, non si abbinano ai suoi scintillanti abiti da sera. Che fare, dunque? Cambiare per piacere agli altri o restare fedeli a se stessi?

Tra gracidii e “qua qua qua”, Alice Cervia e Simona De Leo firmano una storia tenera e divertente che parla di unicità, amicizia e amore per se stessi. Il messaggio è semplice ma potente: ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi.

Alice Cervia, professionista della comunicazione con una solida esperienza nel mondo della scrittura, ha pubblicato racconti su varie riviste online ed è stata tra i vincitori dei premi Short Kipple e Crimen Cafè nel 2022. Nel 2024 ha esordito con il romanzo breve “La coda delle lucertole” (Augh Edizioni), mentre nel 2025 ha pubblicato la raccolta di racconti “Statuine” per Delos Digital. Con “Il signor Rana fa Qua Qua!” si rivolge per la prima volta al pubblico dei più piccoli, dimostrando sensibilità e leggerezza nel trattare temi profondi attraverso una narrazione brillante e accessibile.

Le illustrazioni di Simona De Leo, artista pugliese che vive e lavora a Londra, arricchiscono il testo con immagini vivaci e poetiche. Texture ricche, colori luminosi e un delicato tocco di nostalgia accompagnano i piccoli lettori in un viaggio visivo capace di emozionare e far sognare. Ogni pagina è studiata con attenzione al ritmo e alla narrazione per immagini, creando un’esperienza di lettura coinvolgente e armoniosa.