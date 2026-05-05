Il thriller “The North Sea” stasera su Rai 4: la trama del film

Un emozionante disaster movie di produzione nordeuropea, per la prima serata di Rai 4: la trama del film “The North Sea”

Su Rai 4, martedì 5 maggio 2026, andrà in onda “The North Sea” (2021), diretto da John Andreas. Nel Mare del Nord, una piattaforma petrolifera crolla sulla costa norvegese e gli operai al suo interno vengono evacuati durante quello che sembra un incidente strutturale causato dal cedimento del terreno, destinato a peggiorare. Per non causare un danno ecologico di enormi proporzioni, Stian si offre di andare a chiudere manualmente il pozzo, dal momento che i comandi sono fuori uso; ma quando la sua fidanzata Sofia, impiegata anche lei nella piattaforma, capisce che nessuno sarebbe andato in suo soccorso, decide di avventurarsi insieme all’amico Arthur per aiutare Stian. Spettacolare dramma avventuroso che pone l’attenzione sui disastri di carattere ambientale, “The North Sea” si inserisce in quel filone europeo dei disaster movie realistici in cui un forte messaggio ecologico si unisce a una sapiente conoscenza dei meccanismi del genere.