Garlasco, Sempio non risponderà alle domande dei pm. Oggi convocate le cugine di Chiara

Mercoledì verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007) domani è stato convocato in Procura a Pavia per essere interrogato, ma “si avvarrà della facoltà di non rispondere”. Lo annunciano – in una nota – gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione – spiegano – è stata dettata dal fatto che “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”.

Nella giornata di oggi, sono attese in Procura Stefania e Paola Cappa, le due sorelle gemelle cugine di Chiara Poggi che sono state convocate come testimoni. Domani, invece, sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima e amico e coetaneo di Sempio.

Ieri l’avvocato Cataliotti, intervistato a proposito dei messaggi postati da Sempio nel forum Italian Seduction, ha messo in guardia sul fatto che andare a rileggere quelle chat rappresentava solo un modo di mostrificare la persona del 38enne per farlo aderire al profilo del killer di Chiara Poggi nella ricostruzione avanzata dalla Procura.