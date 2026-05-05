Foto fake di Meloni in lingerie: “Pur di attaccare, si utilizza qualunque cosa”

Lo scrive la premier su X postando una sua immagine circolata sui social e creata con l’intelligenza artificiale che la ritrae in in lingerie

“Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no”.

Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X postando una sua immagine circolata sui social e creata con l’intelligenza artificiale che la ritrae in in lingerie.

“Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque”, conclude la presidente del Consiglio.