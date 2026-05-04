Turismo open air cresce la domanda, tra natura, sport e cicloturismo

Dal contatto con la natura alle vacanze attive, il camper intercetta una domanda crescente di viaggi rigeneranti e attenti alla qualità del tempo

Rallentare, scegliere, fermarsi e ripartire quando ci si sente pronti. In un tempo in cui anche il viaggio rischia di diventare frenesia, cresce il desiderio di una vacanza più vicina alla natura e ai propri ritmi. Il camper interpreta questo cambiamento: restituisce autonomia e un rapporto diretto con i luoghi.

Il Salone del Camper – Caravan Accessori Percorsi e Mete, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre in collaborazione con APC, è il luogo in cui questo universo si incontra: vetrina di veicoli ricreazionali e soluzioni per l’open air, ma anche osservatorio sulle tendenze del turismo contemporaneo, con l’area Percorsi e Mete dedicata a itinerari.

Da qui nascono tre direttrici – natura, sport, cicloturismo – che raccontano il viaggio open air come esperienza concreta di libertà, benessere e scoperta.

NATURA – Quando il paesaggio diventa benessere

A bordo di un camper la natura non è una destinazione, ma un modo di vivere: ci si sveglia dentro il territorio, senza orari imposti né mediazioni, con il bosco, il lago o il silenzio appena fuori dalla porta. È questa prossimità quotidiana a trasformare la vacanza in ristoro psicofisico.

Lo racconta bene il forest bathing, lo Shinrin-yoku di origine giapponese, oggi riconosciuto come pratica utile per ridurre lo stress e favorire il benessere, anche attraverso l’abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. In Italia si può sperimentare nelle Valli del Natisone, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trova la prima Stazione di Terapia Forestale in Europa con sentiero certificato per attività medica in natura, oppure sul Monte Amiata, in Toscana, tra la grande faggeta e le acque termali libere dei Bagni di San Filippo.

Chi ama l’alba trova nel birdwatching un’altra forma di rigenerazione: il Parco del Delta del Po, tra Emilia-Romagna e Veneto, ospita oltre 300 specie osservabili, mentre la Riserva di Vendicari, in Sicilia, è uno dei luoghi più suggestivi per seguire l’avifauna migratoria.

E quando scende la notte, il camper diventa osservatorio: dal Lago Moro, in Val Camonica (Lombardia), al Parco Nazionale del Pollino (tra Calabria e Basilicata), certificati da Astronomitaly tra “I Cieli Più Belli d’Italia”, lo stargazing restituisce buio, silenzio e meraviglia.

Anche i numeri confermano questa domanda di natura e rigenerazione: nel 2024 l’Italia ha accolto oltre 215 mila viaggiatori legati al benessere, 475 mila per la vacanza green e circa 130 mila motivati da cammini e itinerari spirituali.

SPORT – Il corpo in movimento, la mente più leggera

Con un veicolo ricreazionale lo sport ritrova una misura più libera e quotidiana. Non è più solo performance, ma piacere di muoversi in un contesto diverso ogni giorno, scegliendo ritmo, intensità e direzione: pagaiare lungo una costa al mattino, salire a cavallo nel pomeriggio, camminare nel bosco il giorno dopo. Il movimento entra così nella vacanza e ne diventa parte naturale.

Kayak e canoa offrono un punto di vista silenzioso e laterale sui luoghi: tra Portovenere e le Cinque Terre, in Liguria, la costa si rivela dal mare con scogliere, grotte e tratti selvaggi; in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il fiume Tirino invita a una navigazione lenta tra acque limpide e silenzi.

Più antico e immersivo è il trekking a cavallo, che impone attenzione, ascolto e continuità con l’ambiente. Nel Parco della Maremma, in Toscana, i percorsi attraversano macchia mediterranea, aree umide, boschi e oliveti; in Sicilia, nel Parco dell’Etna, sabbie nere, faggete, betulle e panorami sulla costa ionica si scoprono in sella lungo l’“itinerario del fuoco”, da poche ore fino a tre giorni.

E poi c’è il gesto più essenziale: il passo. Il nordic walking, accessibile e completo, permette di attivare gran parte della muscolatura con un impatto gentile sulle articolazioni. In Trentino la Val di Sole Route supera i 60 km, mentre in Piemonte l’Oasi Zegna ospita il primo Nordic Walking Park certificato della regione.

Non sorprende che questo modo di vivere corpo e paesaggio trovi spazio nel turismo open air: nel 2025 il settore in Italia ha raggiunto 74 milioni di presenze e 8,5 miliardi di euro di fatturato tra diretto e indotto.

CICLOTURISMO – Il piacere di scoprire pedalando

La bicicletta cambia dimensione quando si viaggia in camper: non è più solo un mezzo di spostamento, ma uno strumento rigenerante per entrare nei luoghi. Si lascia il veicolo in sosta e si parte tra borghi, argini, vigne e strade secondarie, seguendo più la curiosità che un programma rigido. La sera si rientra alla propria base mobile, con la libertà di costruire la giornata secondo i propri tempi. Il camper diventa così punto di appoggio, la bicicletta chiave di esplorazione.

Il Lago di Garda, condiviso da Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, offre paesaggi che cambiano continuamente tra acqua, montagna, vigneti e borghi; sulla sponda bresciana, la ciclopedonale di Limone sul Garda, sospesa a sbalzo sul lago, aggiunge una nota spettacolare a uno scenario già iconico. Più dolce e raccolta è l’atmosfera del Lago Trasimeno, in Umbria, con una ciclovia ad anello di 58,4 km, dislivello contenuto e fondo misto tra asfalto e sterrato, che lambisce Passignano, Tuoro e Castiglione del Lago.

Ancora diversa è la Sardegna, amata dai camperisti e capace di rivelare in bici il suo volto più autentico, alternando costa ed entroterra. Tra gli itinerari più suggestivi c’è l’anello del Parco della Giara: 40 km tra Turri e Tuili, su un altopiano basaltico immerso nel silenzio, tra fioriture spontanee, paùlis e cavallini liberi.

Il Rapporto “Viaggiare con la bici 2026” conferma la forza del fenomeno: 49 milioni di presenze cicloturistiche in Italia nel 2025 e un impatto economico superiore ai 6 miliardi di euro, con un pubblico attratto tanto dal patrimonio culturale quanto dal turismo naturalistico.