Oroscopo di oggi, lunedì 4 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 4 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I nostri programmi repentinamente prendono una piega del tutto diversa da quella pianificata. Non è detto che ciò sia un male, anzi, tutt’altro. Viaggiamo troppo spediti e gli altri non ce la fanno a starci dietro: ecco spiegato perché ci muovono critiche.
Toro
Appariamo un po’ insofferenti nei confronti della quotidianità e anche delle regole da osservare per il lavoro e le incombenze di tutti i giorni. È importante oggi nel lavoro avere delle strategie alternative, da utilizzare nel caso ci siano imprevisti.
Gemelli
Ore piene di sorprese: l’amato disponibile a fare la pace e molte persone sul nostro cammino. Peccato che non tutte siano simpatiche. Riflettori puntati sulle finanze. Spendere e spandere senza limiti non è in linea con le nostre tasche.
Cancro
Clima alquanto noioso. La Luna non ci sostiene e in più l’umore fa le bizze. Un intralcio burocratico o legale ostacola una nostra impresa. Siamo impazienti di concludere trattative e affari, ma le circostanze non ci agevolano. Calmiamoci.
Leone
Mercoledì dinamico, carico di nuovi propositi e di stimoli che arrivano da tanta gente diversa. Una dritta giusta, una proposta inaspettata. Il Leone perde il pelo, ma non il vizio di imporre il suo punto di vista: seguiamo il consiglio della Luna, diplomazia.
Vergine
Mercoledì dinamico, carico di nuovi propositi e di stimoli che arrivano da tanta gente diversa. Una dritta giusta, una proposta inaspettata. Il Leone perde il pelo, ma non il vizio di imporre il suo punto di vista: seguiamo il consiglio della Luna, diplomazia.
Bilancia
Atmosfera ad alto voltaggio. La nostra rinomata suscettibilità fa scintille. Novità in azienda scompigliano l’equilibrio. Respiriamo. Le certezze si costruiscono lavorando sodo, sebbene i desideri affettivi incontrino qualche complicazione.
Scorpione
Atmosfera ad alto voltaggio. La nostra rinomata suscettibilità fa scintille. Novità in azienda scompigliano l’equilibrio. Respiriamo. Le certezze si costruiscono lavorando sodo, sebbene i desideri affettivi incontrino qualche complicazione.
Sagittario
Accettare un confronto di opinioni è un’occasione per aprirci alla tolleranza e a una visione meno assolutistica. L’elasticità mentale è essenziale. Anche se le cose in amore non girano benissimo, con un minimo d’impegno possiamo rimetterle a posto.
Capricorno
Di aspetti in cielo ce ne sono a sufficienza per mandarci in orbita, cerchiamo però di non fare resistenza, per non peggiorare la situazione. Guasti in casa, imprevisti nell’attività e litigi con chiunque abbia la malaugurata idea di capitarci a tiro.
Acquario
Tempestività e spirito d’iniziativa, gli assi nella manica. Ci troviamo stretti tra due fuochi, cerchiamo la via di mezzo. Nuovi entusiasmi. Con la nostra abilità, intaschiamo un successo, se variamo la tabella di marcia ed escogitiamo nuove soluzioni.
Pesci
La nostra gestione improvvisata dell’economia oggi fa acqua da tutte le parti, per fortuna che in qualche modo riusciamo sempre a restare a galla. Lavoriamo di buona lena, senza curarci della spiacevole sensazione che qualcuno voglia farci le scarpe.