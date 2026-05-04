Nave americana colpita da missili iraniani, Washington nega. Axios: “Gli Usa possono colpire motoscafi pasdaran”

Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo Stretto di Hormuz

Un alto funzionario statunitense ha smentito la notizia secondo cui una nave sarebbe stata colpita da missili iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid. Invece, secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra statunitense vicino all’isola di Jask dopo che quest’ultima aveva ignorato gli avvertimenti iraniani.

Inoltre, secondo Axios le forze americane sono state autorizzate a colpire minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, incluse le motovedette dei pasdaran o le posizioni dei missili iraniani.

Ma non è tutto, due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X. “I cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo Persico dopo aver attraversato lo Stretto di Hormuz nell’ambito dell’operazione Project Freedom”, si legge ancora nel post, “le forze americane stanno contribuendo attivamente agli sforzi volti a ripristinare il transito della navigazione commerciale”.