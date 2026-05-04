Mattarella riceve al Quirinale le Nazionali di tennis femminile e maschile

Le due squadre hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Devis

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.

Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e gli altleti della squadra italiana, Elisabetta Cacciaretto e Flavio Cobolli. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Al termine dell’incontro il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti.