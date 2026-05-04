L’Inter batte il Parma e vince il 21° scudetto, festa allo stadio e in piazza

I nerazzurri con 82 punti non posso più essere raggiunti dal Napoli, secondo a 70 punti

L’Inter vince il suo 21° Scudetto due anni dopo quello della seconda stella, con tre giornate di anticipo. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno sconfitto il Parma a San Siro per 2-0.

Dodici punti sul Napoli e 15 sul Milan a tre giornate dal termine del campionato. Pratica chiusa. E via alla festa. Nel mirino c’è adesso la possibile ‘doppietta’ con un eventuale successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.

𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 [pas-sió-ne] s.f.: sentimento di grande intensità per l’Inter pic.twitter.com/Ozkq2V1WXm — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 4, 2026

FESTA TRICOLORE DAL CAMPO ALLA CITTÀ

Tifosi dell’Inter in delirio a Milano. Al fischio finale della partita con il Parma, che ha dato ai nerazzurri lo scudetto, è partita la festa. In campo e in città. Tutti i 75mila di San Siro, a partire dalla Curva Nord, cuore dei sostenitori della squadra di Cristian Chivu, sono rimasti allo stadio per applaudire, ballare e intonare cori in un grande abbraccio con i giocatori. D’altronde erano 37 anni che l’Inter non conquistava il titolo davanti ai propri tifosi.

Migliaia di persone, poi, si sono riversate anche nelle strade di Milano, con piazza Duomo simbolo di una lunga notte di festa. La passerella dei giocatori tra la gente è però rimandata di due settimane, a domenica 17 maggio. Il giro della città con il pullman scoperto, infatti, ci sarà dopo la partita con il Verona, gara in cui verranno anche consegnate a Lautaro Martinez e compagni la Coppa dello scudetto e le medaglie. Migliaia di persone, poi, si sono riversate anche nelle strade di Milano, con. Il giro della città con il pullman scoperto, infatti, ci sarà dopo la partita con il Verona, gara in cui verranno anche consegnate a Lautaro Martinez e compagni la Coppa dello scudetto e le medaglie.