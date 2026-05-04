L’Inter batte il Parma e vince il 21° scudetto, festa allo stadio e in piazza

I nerazzurri con 82 punti non posso più essere raggiunti dal Napoli, secondo a 70 punti
L’Inter vince il suo 21° Scudetto due anni dopo quello della seconda stella, con tre giornate di anticipo. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno sconfitto il Parma a San Siro per 2-0.
Dodici punti sul Napoli e 15 sul Milan a tre giornate dal termine del campionato. Pratica chiusa. E via alla festa. Nel mirino c’è adesso la possibile ‘doppietta’ con un eventuale successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 [pas-sió-ne] s.f.: sentimento di grande intensità per l’Inter pic.twitter.com/Ozkq2V1WXm
— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 4, 2026
FESTA TRICOLORE DAL CAMPO ALLA CITTÀ
Tifosi dell’Inter in delirio a Milano. Al fischio finale della partita con il Parma, che ha dato ai nerazzurri lo scudetto, è partita la festa. In campo e in città. Tutti i 75mila di San Siro, a partire dalla Curva Nord, cuore dei sostenitori della squadra di Cristian Chivu, sono rimasti allo stadio per applaudire, ballare e intonare cori in un grande abbraccio con i giocatori. D’altronde erano 37 anni che l’Inter non conquistava il titolo davanti ai propri tifosi.
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— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 3, 2026