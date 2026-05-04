La nuova stagione di “Ulisse: il piacere della scoperta” parte da New York

Alberto Angela attraversa l’Atlantico per raccontarci un’altra città che ha un legame profondo con la musica: andiamo infatti nella Grande Mela, con “Sulle note di New York”
La nuova stagione di “Ulisse: il piacere della scoperta” in onda da lunedì 4 maggio 2026 alle 21:330 su Rai 1 si apre all’insegna della musica. Dopo il grande successo fatto registrare lo scorso anno con “Sulle note di Londra”, quest’anno Alberto Angela attraversa l’Atlantico per raccontarci un’altra città che ha un legame profondo con la musica: andiamo infatti nella Grande Mela, con “Sulle note di New York”. Un viaggio sonoro per la città dove ogni set sarà abbinato a una canzone o a un artista statunitense.