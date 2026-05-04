JB – Tulipani: un viaggio tra soul pop e visioni orientali in uscita l’8 maggio

L’8 maggio uscirà il nuovo singolo Tulipani, accompagnato da videoclip ufficiale girato a Shanghai. Il giorno successivo, il 9 maggio, JB presenterà il brano dal vivo a Roma al Club ALIBI full band in elettrico

Dopo i recenti singoli Non spegnere la notte e Come sei, JB si prepara a inaugurare un nuovo capitolo del suo percorso artistico con Tulipani. Il nuovo singolo, in uscita l’8 maggio accompagnato da un videoclip girato a Shanghai, è già disponibile in pre-save sulle principali piattaforme digitali: https://orcd.co/qqo4ary

Tulipani è un brano soul pop contemporaneo che nasce da un’immagine potente e simbolica: un campo di tulipani che lentamente brucia. Una metafora delle persone e delle identità che rischiano di essere schiacciate dalle guerre, esterne e interiori. Un racconto che parte dalle tensioni del presente ma si apre anche alle battaglie quotidiane, alle fragilità individuali e al bisogno di restare riconoscibili in un mondo che spesso tende a uniformare.

«Tulipani è una canzone che parla delle guerre che viviamo, ma anche di identità. Di ciò che perdiamo quando smettiamo di essere noi stessi. Allo stesso tempo è un invito a restare diversi, colorati, vivi.» racconta JB.

Dal punto di vista musicale, il brano unisce un beat elettronico moderno a una linea vocale delicata e soffiata, spesso in falsetto, creando un contrasto emotivo tra energia ritmica e fragilità interpretativa. La voce non cerca di dominare la musica, ma di attraversarla, trasformando il canto in un racconto intimo e immersivo.

Il videoclip, diretto da Alessandro iBolz e girato durante un viaggio dell’artista a Shanghai, nasce da una precisa scelta estetica: uno spazio urbano, lontano e simbolico che diventa metafora di spaesamento, identità e trasformazione.

L’uscita del singolo sarà seguita da un live, il 9 maggio a Roma, all’Alibi Club (Via Monte Testaccio 44, Roma – inizio ore 22, ingresso 18€), dove JB porterà sul palco il nuovo progetto in versione elettrica con la band, inaugurando una nuova fase del suo percorso live.

Tulipani rappresenta il terzo capitolo di un percorso musicale in evoluzione che unisce soul pop contemporaneo ed elettronica, mantenendo al centro una narrazione intima e visiva, sempre più orientata alla connessione diretta con il pubblico.

Il brano è prodotto da Ainé e Gorbaciof, ed è pubblicato da Ultratempo, con distribuzione The Orchard (Edizioni Warner Chappell Music).