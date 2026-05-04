Gli ospiti della settimana di “KONG – Con la testa tra le nuvole” su Rai 3

L’astronauta Umberto Guidoni è l’ospite della puntata di “KONG – Con la testa tra le nuvole” in onda lunedì 4 maggio alle 20.10 su Rai 3. Fabio Volo torna con cinque nuovi appuntamenti in diretta dalla cima della Torre Branca di Milano, a 100 metri d’altezza con il cielo di sfondo e la città ai piedi.Anche questa settimana si cercherà di trovare le risposte alle domande che contano davvero, sollevandosi da terra. Felicità, bugie, amicizia, tradimento, paura, speranza. I grandi temi dell’esistenza umana affrontati in conversazioni autentiche.

Martedì 5 ospite della serata sarà il teologo Vito Mancuso, mercoledì 6 l’egittologo Christian Greco, giovedì 7 l’attrice Carla Signoris e, venerdì 8 lo scrittore Carlo Lucarelli.

Accanto alle voci degli ospiti, quelle dei “compagni di viaggio” – voci del passato recuperate dall’archivio straordinario delle Teche Rai, che entrano nel dialogo come echi di un’Italia che ha già attraversato queste domande.

A dare voce e musica all’altezza sarà la band brasiliano/milanese dei Selton, con performance dal vivo che si intrecceranno con il filo della conversazione.

“KONG – Con la testa tra le nuvole” – online su RaiPlay.it e prodotto da Rai Cultura – è un programma scritto da Fabio Volo con Giorgio Cappozzo e Fosco D’Amelio, Cristina Erbetta, Luca Restivo, Livia Russo. Consulenza di Vladimiro Polchi. Coordinamento editoriale Felice Cappa. A cura di Antonella Alfano. Produttore esecutivo Valentina Rosti. Capo progetto Luisa Pistacchio. Regia di Cristian Biondani.