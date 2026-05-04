Gli ospiti della settimana di “KONG – Con la testa tra le nuvole” su Rai 3

L’astronauta Umberto Guidoni è l’ospite della puntata di “KONG – Con la testa tra le nuvole” in onda lunedì 4 maggio alle 20.10 su Rai 3
L’astronauta Umberto Guidoni è l’ospite della puntata di “KONG – Con la testa tra le nuvole” in onda lunedì 4 maggio alle 20.10 su Rai 3. Fabio Volo torna con cinque nuovi appuntamenti in diretta dalla cima della Torre Branca di Milano, a 100 metri d’altezza con il cielo di sfondo e la città ai piedi.Anche questa settimana si cercherà di trovare le risposte alle domande che contano davvero, sollevandosi da terra. Felicità, bugie, amicizia, tradimento, paura, speranza. I grandi temi dell’esistenza umana affrontati in conversazioni autentiche.
Martedì 5 ospite della serata sarà il teologo Vito Mancuso, mercoledì 6 l’egittologo Christian Greco, giovedì 7 l’attrice Carla Signoris e, venerdì 8 lo scrittore Carlo Lucarelli.
Accanto alle voci degli ospiti, quelle dei “compagni di viaggio” – voci del passato recuperate dall’archivio straordinario delle Teche Rai, che entrano nel dialogo come echi di un’Italia che ha già attraversato queste domande.
Accanto alle voci degli ospiti, quelle dei “compagni di viaggio” – voci del passato recuperate dall’archivio straordinario delle Teche Rai, che entrano nel dialogo come echi di un’Italia che ha già attraversato queste domande.
A dare voce e musica all’altezza sarà la band brasiliano/milanese dei Selton, con performance dal vivo che si intrecceranno con il filo della conversazione.
“KONG – Con la testa tra le nuvole” – online su RaiPlay.it e prodotto da Rai Cultura – è un programma scritto da Fabio Volo con Giorgio Cappozzo e Fosco D’Amelio, Cristina Erbetta, Luca Restivo, Livia Russo. Consulenza di Vladimiro Polchi. Coordinamento editoriale Felice Cappa. A cura di Antonella Alfano. Produttore esecutivo Valentina Rosti. Capo progetto Luisa Pistacchio. Regia di Cristian Biondani.
“KONG – Con la testa tra le nuvole” – online su RaiPlay.it e prodotto da Rai Cultura – è un programma scritto da Fabio Volo con Giorgio Cappozzo e Fosco D’Amelio, Cristina Erbetta, Luca Restivo, Livia Russo. Consulenza di Vladimiro Polchi. Coordinamento editoriale Felice Cappa. A cura di Antonella Alfano. Produttore esecutivo Valentina Rosti. Capo progetto Luisa Pistacchio. Regia di Cristian Biondani.