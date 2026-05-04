GameStop vuol comprare eBay, sul piatto 56 miliardi di dollari

L’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo e-commerce nei confronti di Amazon

GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, ha presentato un’offerta non sollecitata da circa 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo e-commerce nei confronti di Amazon, ha dichiarato al Wall Street Journal l’amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen.

Si tratta di una proposta molto ambiziosa, visto che eBay ha un valore di mercato ben quattro volte superiore a quello di GameStop. L’importo sarà eventualmente pagato per metà in contanti e per metà in azioni di Gamestop. Se l’acquisizione avverrà, i negozi fisici di GameStop diventeranno punti in cui ritirare gli oggetti comprati su eBay e controllarne l’autenticità.