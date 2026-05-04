F1, Antonelli vince il Gp di Miami: terzo successo di fila per il 19enne

Dietro di lui Norris e Piastri

Kimi Antonelli ha calato il tris. Dopo Cina e Giappone, è arrivato il successo nel Gp di Miami. Un dominio in pista e in classifica. Spariti i problemi della Sprint di sabato, sono rimasti solo quelli della partenza. Il pilota della Mercedes, che scattava in pole, ancora una volta si è fatto infilare, questa volta dalla Ferrari di Charles Leclerc, con il quale ha battagliato a colpi di sorpassi nei primi giri, insieme anche a un ritrovato Lando Norris con la McLaren. Poi però il 19enne ha preso il ritmo e ha allungato sui rivali. Fino alla bandiera a scacchi, che ha messo in fila proprio il campione in carica Norris e Oscar Piastri con l’altra McLaren.

I RECORD DI KIMI ANTONELLI

Giù dal podio George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) e le due Ferrari, che alla fine hanno chiuso solo al sesto e al settimo posto con Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Tutti ai piedi di Antonelli, che ha continuato a infilare record: adesso è anche il primo della storia i cui primi tre successi in carriera sono arrivati consecutivi e partendo dalla pole position. Come italiano, poi, è il secondo con tre vittorie di fila dopo Alberto Ascari, che addirittura ne ottenne 7 ma bisogna tornare indietro di oltre 70 anni, a un periodo a cavallo tra il 1952 e il 1953.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)