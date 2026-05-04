“È tutto un cinema” e altre inchieste stasera su Rai 3

L’inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, “E’ tutto un cinema”, in onda domenica 3 maggio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay per Report

Dopo le dimissioni imposte da Giorgia Meloni a Daniela Santanchè, la ex ministra, senatrice di Fratelli d’Italia, è alle prese – tra continui colpi di scena – con le vicende giudiziarie e societarie. Ne parla l’inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, “E’ tutto un cinema”, in onda domenica 3 maggio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay.

Rinviata a giudizio per falso in bilancio e indagata per falso in bilancio in un altro procedimento, Santanchè ha venduto Visibilia, ma le sue sorti personali e penali restano intimamente legate a quelle della società. Se l’azienda fallisce, rischia un processo per bancarotta. Per questa ragione, nonostante sia gravata da un fardello di 7 milioni di euro, Visibilia sta passando di mano in mano da un gruppo imprenditoriale all’altro. Ci sarebbe però un unico filo conduttore a tenere insieme questi continui cambi di proprietà che restano sotto la lente della magistratura, con diverse ipotesi.

Poi, “Bella ciao” di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Samuele Damilano. Dopo mesi di polemiche e scontri, il Sovrintendente della Fenice ha annunciato l’annullamento delle collaborazioni future con Beatrice Venezi, che lo scorso settembre era stata designata direttrice musicale del teatro veneziano. Report ripercorre le tappe della vicenda e tratta anche il mancato finanziamento del Ministero della Cultura al documentario su Giulio Regeni “Tutto il male del mondo”.

In sommario anche “La zia d’America” di Sacha Biazzo, con la collaborazione di Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola. Dopo il nuovo attentato a Donald Trump e la pubblicazione degli Epstein Files, “Report” ricostruisce la figura di Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente e fondatore dell’agenzia ID Models, attiva nello stesso circuito della Trump Model Management e della MC2 di Jean-Luc Brunel finanziata da Epstein. Le testimonianze della zia, dell’ex compagna Amanda Ungaro e di ex modelle abusate da Brunel restituiscono un ritratto inedito di Zampolli, fino all’audio di una telefonata esclusiva in cui indirizza una vittima di Harvey Weinstein verso l’avvocato che si scoprirà lavorare per la difesa del produttore cinematografico condannato per abusi. “Report” allarga l’inchiesta all’amico di Zampolli, Giuseppe Cipriani, oggi al centro di uno scandalo legato alla grazia ottenuta dalla sua fidanzata Nicole Minetti.

E ancora, “La notte del soccorso” di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Norma Ferrara. Al Tribunale di Crotone si è aperto il processo per i presunti mancati soccorsi del naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 in cui sono morti 94 migranti, tra cui 35 minori. A rispondere dei mancati soccorsi di quella notte sono sei agenti di Guardia costiera e Guardia di finanza. Tutto ruota intorno ad una domanda: si potevano salvare? Con audio originali delle conversazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine, “Report” ricostruirà tutte le scelte fatte quella notte e darà voce ai famigliari delle vittime che ad ogni udienza chiedono verità e giustizia.

Per “Lab Report”, infine, “Tartufi cinesi” di Lucina Paternesi con la collaborazione di Cristiana Mastronicola. Si chiama Nero pregiato o Nero Norcia ma in realtà, oggi, viene quasi tutto dalla Spagna grazie ai forti investimenti, europei e statali, che negli ultimi 30 anni hanno puntato sulla coltivazione. Dalla Spagna, però, passa anche il tartufo cinese che poi arriva in Italia, nonostante sia vietata la commercializzazione. “Report” lo ha “assaggiato” perché, in realtà, ne gira molto di più di quello che si immagina.