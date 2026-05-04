Crans-Montana, il presidente svizzero a Meloni: “I feriti non dovranno pagare le cure mediche”

Parmelin: “Il Consiglio federale esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere fra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali in vigore”

Il presidente svizzero Guy Parmelin dopo un incontro con Giorgia Meloni, a margine del vertice della Comunità politica europea in corso a Erevan, ha specificato che: “Le persone ferite nell’incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno coperte dall’aiuto alle vittime, nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime“.

Il presidente svizzero ha confermato a Giorgia Meloni: “che il Consiglio federale esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere fra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali in vigore. Abbiamo concordato che i servizi competenti dei due Paesi rimarranno in contatto”.