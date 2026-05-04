Amsterdam vieta la pubblicità di carne e di combustibili fossili

Sono stati rimossi annunci di hamburger, automobili e compagnie aeree da cartelloni, pensiline e metro

Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e prodotti legati ai combustibili fossili negli spazi pubblici.

Sono stati rimossi annunci di hamburger, automobili e compagnie aeree da cartelloni, pensiline e stazioni della metropolitana. Le autorità cittadine hanno spiegato che l’iniziativa punta ad allineare il paesaggio urbano agli obiettivi climatici locali, che prevedono la neutralità carbonica entro il 2050 e il dimezzamento del consumo di carne nello stesso periodo.