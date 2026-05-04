A “XXI Secolo” su Rai 1 decreto lavoro e piano casa

Nella prima parte di “XXI Secolo” – il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 4 maggio alle 23.50 su Rai 1 – il faccia a faccia con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone su decreto Primo Maggio e Piano Casa. Nella seconda parte, con il Presidente dell’INPS Gabriele Fava, l’approfondimento sulla situazione demografica dell’Italia e sulla spesa per pensioni e welfare. Poi, il punto sul Medioriente con la professoressa Alessia Melcangi, esperta di geopolitica. Nella terza e ultima parte l’intervista alla cantante Chiara Galiazzo.

Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulla lotta alla pedofilia, il faccia a faccia con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone sulle misure varate pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri. Sarà l’occasione per confrontarsi sul “salario giusto”, sul contrasto ai cosiddetti “contratti pirata” e al caporalato digitale e sugli incentivi all’occupazione decisi dal Governo. Spazio anche all’analisi del Piano Casa: stanziati fino a 10 miliardi per rendere disponibili 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati in dieci anni.

Nella seconda parte, con Gabriele Fava – Presidente dell’INPS – discuteremo della sfida demografica, particolarmente rilevante per quanto riguarda il nostro Paese, dove l’età media è tra le più alte al mondo, e dell’impatto della spesa previdenziale nel quadro di finanza pubblica. E poi il punto sulla situazione nello Stretto di Hormuz e sullo stallo dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, su quello che sta accadendo in Libano con l’analista geopolitica ed esperta di Medioriente Alessia Melcangi.

Infine, nella terza parte, dopo la rilevazione del parlato digitale sull’Eurovision Song Contest, l’intervista a Chiara Galiazzo, una delle cantanti di maggiore successo del panorama musicale italiano.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da studenti universitari, in rappresentanza della Generazione Z.