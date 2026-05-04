A “XXI Secolo” su Rai 1 decreto lavoro e piano casa

Nella prima parte di “XXI Secolo” – il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 4 maggio alle 23.50 su Rai 1 – il faccia a faccia con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone
Nella prima parte di “XXI Secolo” – il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 4 maggio alle 23.50 su Rai 1 – il faccia a faccia con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone su decreto Primo Maggio e Piano Casa. Nella seconda parte, con il Presidente dell’INPS Gabriele Fava, l’approfondimento sulla situazione demografica dell’Italia e sulla spesa per pensioni e welfare. Poi, il punto sul Medioriente con la professoressa Alessia Melcangi, esperta di geopolitica. Nella terza e ultima parte l’intervista alla cantante Chiara Galiazzo.
Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulla lotta alla pedofilia, il faccia a faccia con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone sulle misure varate pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri. Sarà l’occasione per confrontarsi sul “salario giusto”, sul contrasto ai cosiddetti “contratti pirata” e al caporalato digitale e sugli incentivi all’occupazione decisi dal Governo. Spazio anche all’analisi del Piano Casa: stanziati fino a 10 miliardi per rendere disponibili 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati in dieci anni.
Nella seconda parte, con Gabriele Fava – Presidente dell’INPS – discuteremo della sfida demografica, particolarmente rilevante per quanto riguarda il nostro Paese, dove l’età media è tra le più alte al mondo, e dell’impatto della spesa previdenziale nel quadro di finanza pubblica. E poi il punto sulla situazione nello Stretto di Hormuz e sullo stallo dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, su quello che sta accadendo in Libano con l’analista geopolitica ed esperta di Medioriente Alessia Melcangi.
Infine, nella terza parte, dopo la rilevazione del parlato digitale sull’Eurovision Song Contest, l’intervista a Chiara Galiazzo, una delle cantanti di maggiore successo del panorama musicale italiano.
Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da studenti universitari, in rappresentanza della Generazione Z.
Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da studenti universitari, in rappresentanza della Generazione Z.