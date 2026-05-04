A “The Floor”, tempo di finale: chi si aggiudicherà i 100.000 euro?

Dopo settimane di duelli e colpi di scena, gran finale per il game show “The Floor”, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, in onda lunedì 4 maggio alle 21.20 su Rai 2

Dopo settimane di duelli e colpi di scena, gran finale per il game show “The Floor”, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, in onda lunedì 4 maggio alle 21.20 su Rai 2. Erano partiti in 100, ma solo i più astuti hanno dimostrato di sapere giocare le proprie carte, guadagnandosi il biglietto d’accesso per la finale. Sarà il concorrente che ha accumulato il maggior numero di territori a conquistare la vittoria e il premio finale di 100.000 euro? Oppure uno degli altri partecipanti tirerà fuori l’asso nella manica che ribalterà le sorti della gara?

La terza edizione”The Floor – Ne rimarrà solo uno”, intanto, si conferma un successo, con ascolti in crescita settimana dopo settimana. Il programma ha conquistato il target family, riuscendo a riunire davanti al piccolo schermo generazioni diverse grazie a ritmo, tensione e coinvolgimento, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione.

Un programma di Angelo Ferrari. Scritto con Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Serena Costantini, Francesca Di Benedetto e Adriano Roncari. Prodotto in collaborazione con: Blu Yazmine. Creato da John de Mol © and original format by Talpa Studios Distributed by Talpa Studios.