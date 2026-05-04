A “Elisir” oggi su Rai 3 la narcolessia e il bruxismo

La narcolessia, una malattia neurologica caratterizzata da un’eccessiva sonnolenza diurna e da attacchi di sonno irresistibili: quali sono i campanelli d’allarme per riconoscerla? E quali i trattamenti per combatterla? Approfondirà l’argomento il professor Claudio Liguori, neurologo presso il Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 4 maggio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, la professoressa Silvana Gaetani, ordinario di Farmacologia alla Sapienza Università di Roma e membro della Società Italiana di Farmacologia, parlerà di farmaci, distinguendo i falsi miti dalle verità scientifiche sui medicinali.

Infine, nella rubrica “Abc della salute” verrà dato spazio al bruxismo, noto anche come digrignamento dei denti: un disturbo che si manifesta con il serramento involontario dei muscoli della masticazione e che può causare danni importanti alla dentatura. Ne parlerà in studio il professor Francesco Cairo, docente di Parodontologia all’Università di Firenze e presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.