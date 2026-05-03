“Tra le mie felpe” è la nuova canzone di Nùvo


Arriva anche in rotazione radiofonica “Tra le mie felpe”, il nuovo singolo di Nùvo, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 marzo

nùvo cover

“Tra le mie felpe” è un brano che esplora il delicato intreccio tra nostalgia e quotidianità successivo alla fine di una storia d’amore. Il testo racconta la difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle quando il ricordo della persona amata continua a riaffiorare nei piccoli dettagli: un profumo che persiste, un vestito dimenticato o gli oggetti di tutti i giorni che diventano improvvisamente carichi di significato.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Ho scritto questo brano dopo diversi anni di blocco, è stato come riaprire un cancello chiuso dall’interno, dopo questo è stato un fiume di musica.”

BIOGRAFIA

Nùvo ha iniziato a fare musica all’età di 12 anni suonando il violino, per poi passare alla scrittura di brani dance verso i 16 anni; da lì è nata la voglia di studiare canto e di dare lui stesso la voce alle proprie canzoni. Dopo aver preso parte ad alcuni progetti di musica dance per qualche anno, si è approcciato a una musica pop con sonorità più leggere e romantiche.

Le sue ispirazioni arrivano sempre e comunque dalla dance: per citarne alcuni, artisti come David Guetta, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Cascada, ecc. Al momento Nùvo ha all’attivo un primo singolo e collabora con un suo arrangiatore personale.

Il target a cui sono rivolte le sue canzoni può spaziare dai 15 ai 60 anni, a seconda dei gusti. Con la sua musica racconta l’amore, non sempre però in chiave triste, ma anche come sentimento libero e spensierato e, a volte, con una punta di ironia. Il suo obiettivo è quello di arrivare al cuore della gente e, per questo, sa che non c’è un tempo misurabile: può succedere in un anno o richiedere più tempo.