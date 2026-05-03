“Ti prego lasciati guardare bene” è il nuovo singolo di Cristiano Sbolci

Cristiano Sbolci annuncia l’uscita del nuovo singolo “Ti prego lasciati guardare bene”. Il brano anticipa l’arrivo del nuovo album “FUORIMODA”

Cristiano Sbolci annuncia oggi l’uscita del nuovo singolo “Ti prego lasciati guardare bene”. Il brano, che anticipa l’arrivo del nuovo album “FUORIMODA”, sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 aprile.

Prima ballad del disco, “Ti prego lasciati guardare bene” è una delle tracce più raccolte e intense del progetto di Cristiano Sbolci. Una canzone che rallenta il tempo e apre uno spazio sospeso all’interno del disco, trasformando il dolore in una nostalgia più dolce, ancora capace di immaginare un ritorno.

Dal punto di vista sonoro, il pezzo si regge su un equilibrio essenziale tra pianoforte e voce. Gli arrangiamenti restano minimali per gran parte della traccia, lasciando spazio al respiro delle parole e a una dimensione quasi confidenziale. Nel finale tutto si apre con naturalezza: il brano cresce, si espande e acquista intensità senza tradire la propria delicatezza. È lì che la speranza prende forma e diventa il centro emotivo della canzone.

Il singolo conferma le atmosfere che attraversano l’intero album, in un dialogo tra echi anni ’70, cura armonica, dinamiche misurate e una melodia ampia, capace di muoversi tra malinconia e luce.

Cristiano racconta: «“Ti prego lasciati guardare bene” si muove tra ricordi e visioni: frammenti di una quotidianità ideale, quasi cinematografica, fatta di dettagli semplici ma potentissimi — un bikini lasciato ad asciugare al sole, l’odore del caffè al mattino, la luce che entra da una finestra. Sono immagini che costruiscono un mondo sospeso, intimo, in cui il tempo sembra non essere mai davvero passato».

Con “Ti prego lasciati guardare bene”, Cristiano Sbolci firma una ballad elegante e sincera, dove la memoria non guarda solo indietro, ma resta ancora aperta al possibile: un intenso assaggio di ciò che prenderà forma l’8 maggio con l’uscita dell’album.