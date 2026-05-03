“The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese oggi su Rai 5: la trama

La storia di Jordan Belfort, personaggio esistente e autore dell’autobiografia che ha ispirato il film “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese oggi su Rai 5

Alta finanza, eccessi e scandali: domenica 3 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 3 arriva “The Wolf of Wall Street” in versione integrale. Il film racconta la vera storia di Jordan Belfort, broker che negli anni Ottanta e Novanta riuscì ad accumulare un patrimonio smisurato commerciando titoli azionari non quotati nei listini ufficiali. Accanto al successo sfrenato, Belfort viveva tra droga, eccessi e una gestione spregiudicata del denaro, finché l’FBI non decide di intervenire.

Martin Scorsese dirige con maestria questo ritratto di ambizione e autodistruzione, mentre Leonardo Di Caprio dà vita a un personaggio indimenticabile, tra genio e follia. Jonah Hill aggiunge una nota comica irresistibile, che contrasta e amplifica la dimensione drammatica della storia. Tre ore di cinema travolgente e potente, in pieno stile Hollywoodiano. Nel cast anche Margot Robbie e Matthew McConaughey.