Su Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” con l’episodio 7: la trama

Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 3 maggio in prima visione su Rai 1
Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 3 maggio 2026 in prima visione su Rai 1. Con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Da un’idea di Alessia Palumbo, scritta da Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante.
Nell’episodio 7 “Mia”, sostituendo il notaio Carrano al concorso di bellezza di Sorrento, Roberta deve garantire la regolarità della gara. Tra colpi di scena e manovre poco trasparenti, la situazione precipita, complicata dalla presenza di una concorrente che la notaia trova insopportabile. Roberta dovrà lottare per l’integrità del concorso e la propria lucidità.