Su Rai 1 a “Check-Up” con Luana Ravegnini la medicina mininvasiva

La medicina mininvasiva è al centro dell’appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini in onda domenica 3 maggio alle 9.30 su Rai 1

Un ambito in costante evoluzione che sta rivoluzionando numerosi settori della pratica clinica: è la medicina mininvasiva, al centro dell’appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini in onda domenica 3 maggio alle 9.30 su Rai 1.

Ad aprire l’approfondimento sarà il professor Giancarlo Pecorari, Ordinario di Otorinolaringoiatria presso il Presidio Molinette – Città della Salute e della Scienza di Torino. In Italia, i casi di ostruzione di naso e gola causati da corpi estranei riguardano circa il 10% dei bambini e il 20% degli adulti, soprattutto in età avanzata. L’intervento chiarirà come queste problematiche possano essere affrontate e risolte. A seguire, si parlerà dell’impiego della chirurgia mininvasiva negli interventi sugli organi addominali: tecniche che hanno profondamente innovato la chirurgia moderna e che oggi rappresentano una scelta sempre più diffusa. Ne parlerà il dottor Ferdinando Agresta, direttore dell’Unità di Chirurgia dell’Ospedale di Vittorio Veneto (Treviso), che chiarirà le principali metodologie, il loro funzionamento e i vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale. La trasmissione affronterà poi un tema di chirurgia estetica molto comune: la correzione delle cosiddette orecchie ad ansa. L’argomento sarà approfondito dal professor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico e docente del Master presso l’UniCamillus di Roma.

Spazio anche alla medicina mininvasiva nell’odontoiatria. Le nuove tecnologie diagnostiche, sempre più precise, consentono controlli più efficaci e meno dolorosi, riducendo il disagio legato a esami tradizionalmente invasivi. Ne parlerà la professoressa Sabina Saccomanno, Associata di Odontoiatria presso l’Università degli Studi Link di Roma. L’attenzione si sposterà poi sull’urologia, con un focus sui trattamenti mininvasivi che offrono soluzioni innovative ed efficaci anche nei casi più complessi di ingrossamento della prostata. Il professor Angelo Porreca, docente di Urologia e responsabile dell’Unità Operativa di Urologia presso l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, parlerà delle caratteristiche dell’ipertrofia prostatica benigna. Nel corso della puntata si approfondirà inoltre il ruolo fondamentale dell’alimentazione nel percorso chirurgico: dalla fase preoperatoria a quella di recupero, ciò che si mangia può influenzare in modo significativo la risposta dell’organismo. L’argomento sarà trattato dalla dott.ssa Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizionista.

Infine, uno spazio dedicato al linguaggio medico: comprendere correttamente termini ed espressioni è essenziale per una maggiore consapevolezza della propria salute. Il dottor Massimo Magi, medico di medicina generale della Fondazione Nusa, aiuterà a fare chiarezza su parole e concetti spesso fraintesi o utilizzati in modo improprio.