Stasera su Rai Storia “I nostri presidenti” con Cossiga

L’elezione e il settennato di Francesco Cossiga, presidente della Repubblica dal 1985 al 1992 stasera su Rai Storia per “I nostri Presidenti”
Ottant’anni di Repubblica Italiana e ottanta dal referendum del 2 giugno 1946. In occasione di questo anniversario Rai Cultura propone il nuovo programma con Simona Vanni “I nostri Presidenti”, in onda anche domenica 3 maggio 2026 alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.
In questa puntata: l’elezione e il settennato di Francesco Cossiga, presidente della Repubblica dal 1985 al 1992.