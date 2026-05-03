La 23esima stagione di NCIS stasera su Rai 2 con gli episodi 9 e 10: la trama

Stasera su Rai 2 torna NCIS con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll: la trama degli episodi
Domenica 3 maggio 2026 alle 21:20 torna la 23/a stagione di NCIS in prima visione Tv.
Nell’episodio 9 “Miracolo di Natale”, mentre Torres e McGee indagano su dei malviventi che hanno rubato un camion carico di regali di Natale, Parker cerca di fare luce sulla morte di sua madre.
Nell’episodio 10 “Lei”, al Cyber Team di Bishop viene tesa un’imboscata in Ucraina, Ellie scompare e viene accusata di aver rubato dei dati sensibili. A Knight è affidato il comando della squadra Elite.