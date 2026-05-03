Inimitabili su Rai 3 presenta Indro Montanelli, una voce fuori dal coro

Un ritratto di Indro Montanelli, voce libera e controcorrente del Novecento. È questo il cuore della nuova puntata di “Inimitabili”, in onda domenica 3 maggio alle 23.10 su Rai 3

Un ritratto di Indro Montanelli, voce libera e controcorrente del Novecento, tra testimonianza civile e grande giornalismo. È questo il cuore della nuova puntata di “Inimitabili”, in onda domenica 3 maggio alle 23.10 su Rai 3 con Edoardo Sylos Labini. La puntata ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del Novecento: dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all’affermazione come firma autorevole, grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero.

La sua carriera attraversa i momenti cruciali del secolo scorso: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aderisce per poi distaccarsene, all’esperienza di inviato durante la Seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra diventa una colonna del Corriere della Sera, imponendo uno stile narrativo capace di trasformare la cronaca in racconto. Nel 1956 è tra i pochi giornalisti occidentali presenti a Budapest durante la Rivoluzione ungherese. Nel 1974 fonda Il Giornale, segnando il panorama dell’informazione italiana.

Tre anni dopo viene ferito in un attentato delle Brigate Rosse, ma continua a intervenire nel dibattito pubblico con la stessa libertà e spirito polemico. Viene a mancare il 22 luglio del 2001 a Milano lasciando un’eredità culturale che ancora oggi suscita confronto e riflessione. Il racconto si arricchisce delle testimonianze di Paolo Mieli, Vittorio Feltri e Paolo Di Paolo, con immagini d’archivio Rai e riprese nei luoghi montanelliani, tra cui la Fondazione Montanelli Bassi.

“Inimitabili”, prodotto da Rai Cultura, è un programma di Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi, con la consulenza di Clemente Volpini, scritto con Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner, per la regia di Claudio Del Signore, musiche originali del Maestro Sergio Colicchio e consulenza scientifica di Francesco Perfetti. “Inimitabili” è anche online su RaiPlay.it.