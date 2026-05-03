Il film “Samaritan” oggi su Rai 4: la trama

Diretto da Julius Avery, già regista del fanta-horror “Overlord” e del film con Russell Crowe “L’Esorcista del Papa”, “Samaritan” vanta il carisma di Sylvester Stallone che veste i panni del misterioso Mr. Smith

“Samaritan” è la proposta di Rai 4 per la prima serata di domenica 3 maggio 2026. Il tredicenne Sam Cleary sospetta che il suo misterioso e solitario vicino di casa Mr. Smith sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare i cittadini dalla rovina. Ma Mr. Smith sarà davvero il leggendario Samaritan?

Diretto da Julius Avery, già regista del fanta-horror “Overlord” e del film con Russell Crowe “L’Esorcista del Papa”, “Samaritan” vanta il carisma di Sylvester Stallone che veste i panni del misterioso Mr. Smith, aggiungendo alla sua carriera il primo ruolo da protagonista in un film di supereroi. Sylvester Stallone è anche produttore insieme a Braden Aftergood.