Fuori il video di “Sei il primo della lista” il nuovo singolo di Marcello Pieri, brano moderno e provocatorio, in radio e disponibile dallo stesso giorno in digitale

Fuori il video di “Sei il primo della lista” il nuovo singolo di Marcello Pieri, brano moderno e provocatorio, in radio e disponibile dallo stesso giorno in digitale.

Questa nuova canzone di Marcello Pieri intitolata “Sei il primo della lista“, testo e musica suoi, video realizzato da Andrea Tosatto, copertina di Fabrizio Emigli, ha la volontà di esprimere il dissenso nei confronti dei guerrafondai che governano il mondo, che prendono decisioni prevaricando le costituzioni, senza tener conto della volontà dei popoli. Un brano asciutto senza assoli, con una stesura insolita, che segue l ‘urgenza narrativa. Il titolo ironicamente identifica gli individui più critici rispetto al sistema e Marcello è uno di quelli.

Qui il video: https://youtu.be/_fPYvRjzdiQ

Marcello Pieri nato nel 1965 a Cesena da una famiglia di agricoltori, fin da piccolo ha inseguito e nutrito la passione per la musica che lo ha portato a incidere, tra il 1991 e il 1997, 4 album di inediti, uno tra questi contiene la hit “Se fai l’amore come cammini”. Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Femmina”. Come autore, collabora alla scrittura di numerose canzoni, tra gli altri, di Gianna Nannini e Karima. Nel 1997 partecipa alla tournée italiana di Bob Dylan e in seguito decide di prendersi una pausa e di allontanarsi dal circuito musicale, senza però smettere di scrivere canzoni. Nel 2018 pubblica dopo molti anni il singolo “Se cerchi un eroe… non sono io”. Oggi continua a coltivare la sua terra senza smettere di seguire la passione per la musica scrivendo per sé e per altri artisti. Il 21 aprile 2020 ha pubblicato il singolo “Sino a quando non ti rivedrò” scritto a quattro mani con Riccardo Bondi, mix di David Sabiu e nello stesso anno il 30 ottobre “In Punta Di Piedi”, brano che aveva scritto nel 1997 su richiesta di Marco Pantani. A giugno 2021 ha riproposto una delle sue hit “Se fai l’amore come cammini” per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione con un video davvero originale. Il 19 ottobre 2021 lancia “Riso Scondito”, la sua denuncia legata alle ingiustizie che accadono nel nostro paese. Nel 2022 dedica al ricordo del padre “Le cose mai dette” e a fine maggio 2023 pubblica “Di tutti i giorni che ho passato con te” una lettera in musica dedicata alle donne e al loro coraggio. Nel 2024 torna per raccontare con “Per una volta no” una storia piena di gioie e dolori. Ad aprile 2026 pubblica “Sei il primo della lista“, per esprimere lo sdegno dei popoli che subiscono senza poter incidere nelle decisioni per il loro bene.