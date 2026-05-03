Dalle rotte del mondo alle storie che lo attraversano a Kilimangiaro stasera su Rai 3

Nuovo appuntamento Camila Raznovich e il suo “Kilimangiaro”, in onda domenica 3 maggio alle 16.45 su Rai 3. Tra gli ospiti, Maradona Youssef

Nuovo appuntamento Camila Raznovich e il suo “Kilimangiaro”, in onda domenica 3 maggio alle 16.45 su Rai 3. Tra gli ospiti, Maradona Youssef presenta il suo libro “Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cucina, oltre la guerra”. Nato nel 1986 in piena guerra civile, Youssef racconta un Paese segnato dalle tensioni di ieri e di oggi, e una passione, quella per la cucina, diventata strumento per custodire e tramandare le tradizioni della sua terra.

Il viaggio si fa anche esperienza e riflessione con Luigi Farrauto, designer di mappe e autore di guide turistiche: un vero interprete del senso del viaggiare. Condividerà il suo approccio personale all’esplorazione del mondo e racconterà come nasce una mappa, quando può dirsi bella e perché continua a essere uno strumento fondamentale per orientarsi, non solo nello spazio. Spazio poi allo snowboard con Lucia Dalmasso, protagonista di un percorso costellato di successi: a 28 anni ha conquistato la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, oltre a due ori nelle Coppe del Mondo. Un racconto fatto di determinazione, sfide e traguardi.

Dall’adrenalina delle piste ai ghiacci dell’Antartide, tra realtà e finzione: in studio Lucia Calamaro, drammaturga al suo debutto cinematografico con il film “Antartica”, in uscita il 7 maggio, ispirato alle ricerche scientifiche nel continente più estremo del pianeta. Insieme a lei, Carlo Barbante, professore ordinario di chimica analitica all’Università di Venezia, offrirà uno sguardo concreto e scientifico su questo affascinante scenario. Un manuale di geopolitica per viaggiatori prende forma con Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico Ispi che condivide analisi, riflessioni e chiavi di lettura dell’attualità internazionale. Un racconto per comprendere il mondo e i suoi equilibri in costante trasformazione. “Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it.