Al Bano Carrisi e Luciana Littizzetto a “Domenica In” oggi su Rai 1

Al Bano Carrisi e Luciana Littizzetto ospiti a “Domenica In” oggi pomeriggio su Rai 1. E Serena Brancale, Nicolò Filippucci e il cast di “Tu vuo’ fa’ l’Americano”

Sarà Al Bano ad aprire “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al Bano sarà protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

In collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo “Il tempo del la la la”.

Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di “Qui con me”, in chiave acustica piano e voce. In studio anche Nicolò Filuppucci, vincitore della sezione “Nuove Proposte”, che presenterà il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”.

Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno, invece, lo spettacolo “Tu vuo’ fa’ l’Americano”, in scena dal prossimo 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Non mancherà l’approfondimento sull’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli sviluppi del “Caso Garlasco” insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, in collegamento.

Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.