A Sua Immagine su Rai 1: è Maggio, il mese della Madonna

Perché maggio è il mese dedicato alla Madonna? Quale è l’origine di questa tradizione così radicata e ancora oggi così viva? Perché la devozione a Maria unisce popoli e generazioni? Come nasce la preghiera del Rosario? Se ne parla in “A Sua Immagine”

Perché maggio è il mese dedicato alla Madonna? Quale è l’origine di questa tradizione così radicata e ancora oggi così viva? Perché la devozione a Maria unisce popoli e generazioni? Come nasce la preghiera del Rosario? Se ne parla in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 3 maggio, alle 10.15 su Rai 1. Una puntata per scoprire il significato del mese mariano e la sua attualità, in un percorso che racconta Maria come figura centrale della fede cristiana, da sempre invocata e venerata in ogni angolo del mondo.

Lorena Bianchetti approfondisce il tema con don Andrea Cavallini, docente alla Pontificia Università Gregoriana, e con Emanuela Buccioni, biblista, intrecciando riflessioni storiche e bibliche con suggestioni artistiche. In collegamento, padre Nicola Ventriglia, cappellano coordinatore per la pastorale italiana a Lourdes, porterà la testimonianza di uno dei luoghi simbolo della devozione mariana, meta ogni anno di milioni di pellegrini.

Attraverso alcuni contributi filmati, ci si soffermerà anche sul Rosario e su quel legame speciale tra la Vergine e Karol Wojtyla, che segnò la sua vita e il suo magistero.

Nel corso della puntata trova spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenta l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello saremo a Genova, città che con la sua Lanterna accoglie chi viene dal mare. In questa prima domenica di maggio, poi, si va alla scoperta del santuario mariano di Nostra Signora della Guardia.

A seguire, alle 10.55, la linea passa alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1 trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Lucca. Alle 12.00, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche su RaiPlay.