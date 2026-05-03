A “Mi Manda RaiTre” l’avvelenamento da ricina, i fondi PNRR e i guardrail pericolosi

Stamani su Rai 3 torna lo storico programma “Mi Manda RaiTre”. In scaletta: l’avvelenamento da ricina, i fondi PNRR e i guardrail pericolosi

I fondi PNRR, i guardrail pericolosi e l’avvelenamento da ricina sono alcuni dei temi al centro della puntata di “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda domenica 3 maggio alle 8.05 su Rai 3.

Prosegue l’inchiesta della trasmissione che indaga le modalità di lavorazione e la qualità dei materiali di un noto marchio che produce divani e poltrone.

E poi le nuove indagini chieste dalla Procura di Larino al centro antiveleni di Pavia sulla morte di Antonella e Sara, madre e figlia, decedute pochi giorni dopo Natale e dopo aver consumato cibo e acqua in cui sono state trovate tracce di ricina, una tossina incolore, inodore e insapore.

Fondi del PNRR per scuole e strutture scolastiche che entro giugno devono essere ultimate, il pericolo in caso contrario è di perdere tutti i fondi, circa 17 miliardi stanziati per l’edilizia scolastica: il viaggio da nord a sud degli inviati di “Mi manda RaiTre” nei cantieri abbandonati o mai partiti.

Prosegue anche il reportage sugli incidenti causati da guardrail, con particolare focus sui motociclisti: problema di norme, di manutenzione o controlli?

Tra gli ospiti: Massimo Lugli, giornalista e scrittore; Stefano Nazzi, giornalista; Carlo Locatelli, direttore Centro Antiveleni Maugeri Pavia; Antonello Caporale, “Il Fatto Quotidiano”; Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni; Alessandro Sessa, direttore Altroconsumo; Silvia Dodi, avvocato Federconsumatori; Loris Moretti, testimonianza; Stefania Forcillo, testimonianza; Marco Guidarini, medico traumatologo; Giovanni Pintor, startupper/testimonianza.