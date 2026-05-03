A “Linea Verde” stamani su Rai 1 il Friuli orientale

Il Friuli orientale è protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 3 maggio alle 12.20 su Rai 1

Il Friuli orientale è protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 3 maggio alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi andranno alla scoperta di una terra di confine nel nord-est d’Italia dove tradizioni, lingue e culture si sono incontrate nel corso dei secoli, dando vita a un patrimonio ricco e variegato che, ancora oggi, si riflette nelle usanze, nei sapori e nell’identità del territorio. Il loro viaggio partirà da Gorizia, dove i tre conduttori incontreranno Paolo Vidoz, ex pugile italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney e oggi appassionato cuoco di piatti friulani.

Peppone proseguirà il suo viaggio alla scoperta di alcune eccellenze gastronomiche locali, tra le quali il prosciutto cotto in crosta di pane e il formaggio Latteria, ingrediente principale per la preparazione del frico. Fabio, invece, esplorerà i Colli Orientali del Friuli, dove nascono vini pregiati e un miele di alta qualità, e le suggestive Valli del Natisone per assistere alla preparazione della gubana, un dolce tradizionale ricco di storia. Il suo cammino proseguirà poi fino a Gorizia per raccontare la storia di Borgo Castello, il cuore più antico della città.

Nel frattempo, Margherita, dopo aver partecipato alla raccolta di alcune varietà di erbe spontanee in un bosco di San Pier d’Isonzo, raggiungerà la chef Antonia Klugmann per realizzare una ricetta originale a base di erbe selvatiche. Peppone, Fabio e Margherita si ritroveranno poi per il gran finale da Paolo Vidoz per condividere un tipico pranzo della domenica friulano e celebrare l’incontro tra storie, sapori e tradizioni del territorio.

“Linea Verde” è un programma di Andrea Caterini e di Deborah Chiappini, Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Stefania Bove, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Marta Santella, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Sonia Marcantuono, regia di Dario Migliardi.