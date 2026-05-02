Trump aumenta i dazi su auto e camion del 25% e attacca l’Unione europea

Il presidente americano Trump aumenta i dazi su auto e camion del 25%: “L’Unione Europea non rispetta il nostro accordo commerciale”

In un nuovo messaggio su Truth, il presidente Donald Trump ha annunciato la volontà di aumentare i dazi doganali imposti sull’Unione Europea al 25%. Il presidente Usa ha scritto: “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l’Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali imposti all’Unione Europea sulle auto e sui camion importati negli Stati Uniti. Il dazio sarà aumentato al 25%“.

Poi ha sottolineato: “È pienamente chiaro e concordato che, se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti statunitensi, non ci sarà alcun dazio. Molti stabilimenti per la produzione di automobili e camion sono attualmente in costruzione, con investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, un record nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale americano, apriranno presto: non c’è mai stato niente di simile a quello che sta accadendo oggi in America!”.

L’UE: “PIANO INACCETTABILE”, “TUTELEREMO I NOSTRI INTERESSI”

“Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell’UE è inaccettabile“, ha risposto su X il presidente della commissione Commercio internazionale del Pe, Bernd Lange. “Il PE sta ancora rispettando l’accordo sulla Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l’UE mantiene le sue promesse, la parte statunitense continua a infrangere i suoi impegni”, ha ricordato. “Dalle tariffe su oltre 400 prodotti in acciaio e alluminio a ora il targeting sulle auto, questo mostra una chiara inaffidabilità. Abbiamo visto queste mosse arbitrarie in passato, persino verso i partner. L’UE deve ora mantenere chiarezza e fermezza“, ha concluso.

Come riporta Rainews, un portavoce della Commissione europea ha aggiunto: “Qualora gli Stati Uniti adottassero misure incompatibili con la Dichiarazione congiunta, manterremo aperte tutte le opzioni per tutelare gli interessi dell’Ue“. E ancora: “L’Unione europea sta attuando gli impegni assunti nella Dichiarazione congiunta secondo la prassi legislativa standard. Restiamo impegnati a favore di relazioni transatlantiche ‘reciprocamente vantaggiose’”. Il portavoce, concludendo, ha fatto sapere: “Ci riserveremo ogni possibilità di azione”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)