Trilly, la cavallina di Casa Sollievo Bimbi, diventa un libro

A Casa Sollievo Bimbi, l’hospice pediatrico di VIDAS a Milano, tra le presenze che portano conforto ai bambini c’è anche Trilly: una cavallina abituata a camminare nei corridoi ed entrare nelle stanze

È disponile in libreria e in tutti gli store online il nuovo libro Un pony molto speciale di Fulvia Degl’Innocenti e con le illustrazioni di Alessia Urso, realizzato in collaborazione con VIDAS – organizzazione che offre assistenza gratuita ai malati inguaribili, adulti e bambini – e pubblicato dal Battello a Vapore.

Il libro (pagine: 48; prezzo: € 9,90), che fa parte della collana Prime Letture, è rivolto ai piccoli lettori dai 5 anni in su e scritto in stampatello maiuscolo. Una storia delicata, con un messaggio potente: prendersi cura di chi è più fragile può diventare un superpotere. Gabriele si chiede come mai sua sorella appena nata, Martina, abbia bisogno di così tante attenzioni: scoprirà che le servono delle cure speciali e che è proprio nei momenti di difficoltà che si possono trovare nuove amicizie inaspettate, come quella di un pony.

La storia è ambientata presso Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia, aperto nel 2019 e realizzato da VIDAS per accogliere bambini e ragazzi con malattie molto gravi e non guaribili, insieme alle loro famiglie, mamme e papà, fratelli e sorelle e persino zii e nonni. Negli spazi sereni e pieni di colore – le illustrazioni sono fedeli all’originale! – le cure sono di un’intera équipe di palliativisti, medici, infermieri, fisioterapisti e neuropsicomotricisti, pedagogisti, logopedisti…e anche animali speciali: la preziosa squadra della pet therapy di VIDAS. E, una volta tornati a casa, l’équipe pediatrica è sempre a disposizione!

Il libro vanta la prefazione di Ferruccio de Bortoli, presidente VIDAS, che dichiara: «A voi che avete tra le mani questo libro: grazie! Avete fatto una scelta non banale: il racconto che queste pagine contengono è di quelli che insegnano a guardare oltre se stessi e incrociare lo sguardo di chi vive un’esistenza segnata dalla malattia e dalla sofferenza».

Una piccola grande storia che insegna ai piccoli lettori e alle piccole lettrici il valore inestimabile del prendersi cura degli altri, proprio come si impegna a fare VIDAS dal 1982.

IL LIBRO

FULVIA DEGL’INNOCENTI, Un pony molto speciale, con le illustrazioni di Alessia Urso, Il Battello a Vapore 2026.

Con la prefazione di Ferruccio de Bortoli, Presidente VIDAS.

Collana Prime Letture – In stampatello Maiuscolo

Pagine: 48; Prezzo: € 9,90.

Dai 5 anni

Perché, dalla nascita di Martina, tutti sembrano pensare solo a lei? Quando Gabriele scopre che alla sorellina servono cure speciali, capisce che anche le situazioni difficili possono portare nuove amicizie.

Con questo libro scoprirai che prendersi cura di chi è fragile è un vero e proprio superpotere. E tu, hai mai trovato conforto in un amico speciale, magari a quattro zampe?

Fulvia Degl’Innocenti è nata a La Spezia e lavora a Milano come giornalista. È autrice di oltre 150 titoli per bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti in più di 30 Paesi. Ha vinto diversi premi, tra cui il Bancarellino, il premio Andersen e il premio Legambiente. È tra i fondatori di ICWA, Associazione Italiana degli Scrittori per Ragazzi, di cui è stata a lungo presidente.

Alessia Urso, classe 96, cresciuta tra il mare e il vento del Salento, ha portato con sé matite, sogni e un buon caffè fino a Torino dove oggi lavora come illustratrice. Collabora con diverse realtà editoriali e tra un disegno e l’altro esplora mondi fatti di libri, film e serie tv senza mai smettere di sognare.