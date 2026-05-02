Su Rai 1 a “Dalla Strada al Palco Special” ospiti Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo

Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali dell’appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, stasera su Rai 1
Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali dell’appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, la più grande festa degli artisti di strada, che in via eccezionale andrà in onda sabato 2 maggio, in prima serata su Rai 1, per tornare il venerdì dalla settimana successiva.
Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me – “Dalla Strada al Palco Special” si conferma uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti della stagione televisiva. A commentare le esibizioni, una straordinaria compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.
Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della trasmissione il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.
Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività.
Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività.