Stamani su Rai 2 a “Pets – Animali del cuore” si parla di pet therapy

Nuovo appuntamento con “Pets – Animali del cuore”, il programma dedicato ai legami tra l’essere umano e il mondo animale, realizzato con la partecipazione di Oipa

Nuovo appuntamento con “Pets – Animali del cuore”, il programma dedicato ai legami tra l’essere umano e il mondo animale, realizzato con la partecipazione di Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, in onda sabato 2 maggio alle 9.40 su Rai 2. In apertura di puntata Lorella Boccia incontrerà Marula Furlan la cui casa ospita cento serpenti, quindici gatti, quindici cani, nove petauri, un drago barbuto, una pony e una manciata di galline. Educatrice cinofila, esperta di pet therapy, ha trasformato la propria casa in un ecosistema di specie conviventi. La sua passione per i rettili non è nata per caso: Marula ha scoperto che i serpenti, oltre a essere affascinanti da accudire, hanno effetti sorprendenti sui bambini con iperattività e autismo a bassa funzionalità. Una rivelazione che ha trasformato un interesse personale in uno strumento educativo e terapeutico, sperimentato in prima persona con il figlio Vincenzo.

A seguire, un servizio sulla cinofilia da soccorso dei Vigili del Fuoco mostrerà come il legame tra uomo e cane possa diventare vera collaborazione in situazioni di emergenza. Arriverà poi in studio la dottoressa Chiara Boncompagni, veterinaria comportamentalista, che affronterà un tema riguardante ogni proprietario: gli antiparassitari. Quando usarli e come sceglierli, se servono anche in inverno e per gli animali che vivono sempre in casa. Un approfondimento pratico e necessario, completato dalle domande del pubblico.

Un secondo servizio farà conoscere al pubblico l’attività dell’Oipa, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, nata dall’amore per gli animali in difficoltà. Lorella Boccia ospiterà poi Simonetta Pizzuti con il suo cane guida Olly. Non vedente dalla nascita, Simonetta racconterà cosa significa affidarsi ogni giorno a un cane guida e il legame profondo che si crea con questi animali addestrati per essere molto più di un aiuto: una presenza costante, una forma di libertà.

Dopo i consigli di Simonetta Taccani, avvocato dell’Oipa, su diritti e doveri di chi ha un cane che abbaia più del solito, a chiudere la puntata, tra colori e piume, entreranno in studio Valentina, Lucia e Cristiano con i loro pappagalli: un’amazzone, un caicco e un’ara. Con loro si scoprirà il mondo di questi animali intelligenti, longevi, capaci di costruire legami profondi, spiegando tutto quello che bisogna sapere prima di accoglierli in casa: dalla dieta all’arricchimento ambientale, dalla cura del piumaggio ai segnali di disagio.