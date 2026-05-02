Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 fa tappa in Giordania

Sabato 2 maggio 2026 su Rai 1 nuova puntata di “Passaggio a Nord Ovest”. Raggiungiamo la Giordania per ammirare il sito archeologico di Jerash

Sabato 2 maggio 2026 su Rai 1 nuova puntata di “Passaggio a Nord Ovest”. Raggiungiamo la Giordania per ammirare il sito archeologico di Jerash che duemila anni fa era sotto l’egida di Roma

Poi il tennis. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono fra gli alfieri del nostro tennis che tifiamo durante le partite dagli spalti degli stadi o di fronte ai televisori. Ma da dove nasce questo gioco? E che curiosità ci sono nella sua storia?.

Poi la Foresta di Pietra di Shilin si trova in Cina, nella provincia dello Yunnan. In questo paesaggio si ergono misteriose strutture calcaree che sembrano alberi pietrificati, simili a torri di roccia.

Ci spostiamo infine nel sud della Francia per raccontare la storia di Arles, la città provenzale fondata dai greci ma resa grandiosa dai romani. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto. Produttore esecutivo Emanuela Capo. Regia di Silva Verzari.