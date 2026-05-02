Oroscopo di oggi, sabato 2 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 2 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna suggerisce di focalizzarci sul benessere. Semplici pratiche di automassaggio, pasti leggeri, giri in bicicletta o camminate di buon passo. Cerchiamo di attenerci scrupolosamente alle consegne ricevute, evitiamo di fare sempre di testa nostra.
Toro
Il passaggio della Luna in Vergine ci regala il meglio di sé, in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Facciamo acquisti. Momento perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, sperimentare gustose ricette dietetiche.
Gemelli
Che non sarà un lunedì con il botto, lo si intuisce dall’aria che tira nella coppia e nell’attività. Se la ruota non gira, facciamo anche noi una pausa. Figli, lavoro e obblighi domestici, oggi c’è poco spazio per tutto il resto, amore e amici compresi.
Cancro
Grazie alla Luna in sestile, viaggi e spostamenti oggi filano sorprendentemente lisci come l’olio. Approfittiamone per far visita a un amico. Con l’aiuto di profonde riflessioni, possiamo mettere a punto progetti per la casa e per la famiglia.
Leone
Discreto andamento odierno. Emotivamente stiamo sulla difensiva, ma in compenso nelle faccende pratiche siamo concreti e costruttivi. Difendiamo i nostri interessi in caso di lasciti, eredità o nella gestione di denaro in comune con altri.
Vergine
La Luna congiunta è in sestile a Giove. Ci rifornisce di buonsenso, facilità di analisi e concretezza. Mettiamoli a frutto in ambito familiare e professionale. Razionalità, capacità critica, efficienza. Fidiamoci delle nostre numerose qualità e del nostro giudizio.
Bilancia
Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta? La Luna ci invita a non affidarci all’improvvisazione. Evitiamo di isolarci e rendiamo partecipe chi ci sta vicino di perplessità, desideri e speranze per il futuro.
Scorpione
Con la complicità della Luna, tutto ciò che è pratico e manuale, dai lavoretti alla cucina salutistica, ci riesce a meraviglia. Buonumore senza pretese. Inviti, feste, doni a sorpresa e considerata la dose di buona sorte, forse anche una piccola vincita al gioco.
Sagittario
La critica di un superiore può dare luogo a un cambiamento positivo, a patto di essere abbastanza onesti da riconoscere i nostri errori. Questioni e incombenze varie ci mettono di malumore? Rimandiamoli a domani, senza alcun indugio.
Capricorno
La Luna in Vergine, armonica al nostro cielo, dona concretezza alle nostre iniziative e garantisce buoni risultati ai progetti sia di viaggio sia di lavoro. Giornata dedicata alle faccende di casa. Fra una cosa e l’altra, rilassiamoci fra le braccia del nostro amore.
Acquario
Costretti a volare basso dalle contingenze odierne e da qualche problema che ci toglie il sonno, rilassiamoci dedicandoci all’orto e al giardino. Vagheggiamo spazi aperti, culliamo sogni di libertà? Inseguiamo sì i nostri desideri, ma godiamoci il presente.
Pesci
Operiamo adottando un metodo collaudato, in modo da evitare distrazioni o passi falsi. Agire seguendo uno schema può esserci di grande aiuto. Dobbiamo concentrarci sul lavoro, però cerchiamo di non trascurare troppo l’altra metà del cuore.