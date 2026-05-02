Oggi a “Ciao Maschio” ospiti Manuel Casella, Antonello Piroso, Alessio Viola

Orgoglio e pregiudizio: quanto si è disposti a perdere in amore pur di non cedere, pur di non guardare oltre le proprie convinzioni? È il tema del nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”

Orgoglio e pregiudizio: quanto si è disposti a perdere in amore pur di non cedere, pur di non guardare oltre le proprie convinzioni? È il tema del nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”, in onda sabato 2 maggio alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della puntata: Antonello Piroso, giornalista e conduttore televisivo, noto per il suo stile graffiante e la sua capacità di raccontare l’attualità con ironia e profondità; Manuel Casella, ex modello che, dopo una vita tra passerelle e riflettori, ha scelto di reinventarsi lontano dal mondo dello spettacolo, costruendo una nuova carriera; Alessio Viola, giornalista e conduttore televisivo, apprezzato per la sua ironia e l’approccio diretto all’informazione.

Nel corso della puntata non mancheranno il sarcasmo di Edoardo Tavassi affiancato da Flora Canto nonché le canzoni eseguite live dalle Swingeresse: questa settimana “Supereroi” di Mr. Rain, “Rolls Royce” di Achille Lauro e “Penso positivo” di Jovanotti.

A chiudere la trasmissione, lo spazio dedicato ai giovani talenti: sul palco di “Ciao Maschio” salirà Pietro Poggio, giocoliere specializzato nella manipolazione delle sfere di cristallo, un’arte rara e ipnotica che fonde tecnica, grazia e spettacolo, in un numero di grande impatto visivo.