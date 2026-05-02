“Linea Verde – L’Italia è straordinaria” chiude con la tappa di Ancona

Nell’ultima tappa di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, in onda sabato 2 maggio 2026, Federico Quaranta e Daria Luppino approdano ad Ancona

Nell’ultima tappa di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, in onda sabato 2 maggio 2026, Federico Quaranta e Daria Luppino approdano ad Ancona, per un viaggio tra mare, storia e identità. La puntata racconta il capoluogo marchigiano come luogo di confine e d’incontro, affacciato sull’Adriatico e segnato nei secoli dal passaggio di popoli, culture e visioni. Dal Duomo di San Ciriaco alla Mole Vanvitelliana, dalle Grotte del Passetto fino alla Riviera del Conero, il viaggio si snoda tra paesaggio, memoria e tradizioni vive. Attraverso incontri con custodi del territorio, artigiani del mare, pescatori e protagonisti di nuove pratiche sostenibili, la puntata restituisce il volto più autentico di Ancona e delle Marche: una terra plurale, stratificata, capace di custodire il passato e insieme di guardare avanti.