Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è nel Golfo di Napoli

Sabato 2 maggio 2026 Linea Verde Italia fa tappa nel Golfo di Napoli, con un viaggio tra le isole di Procida e Capri alla scoperta delle iniziative legate alla sostenibilità ambientale

Nuova puntata di Linea Verde Italia realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea. Sabato 2 maggio 2026 tappa nel Golfo di Napoli, con un viaggio tra le isole di Procida e Capri. Vi accompagniamo alla scoperta delle iniziative legate alla sostenibilità ambientale; mentre Procida dispone già di un’Area Marina Protetta, Capri sta completando il percorso per istituirne una propria, con l’obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi marini e le risorse ittiche. Conducono Monica Caradonna e Tinto.