“Linea Verde Illumina” oggi su Rai 1 tra il Monte Soratte, Formia e l’isola di Ponza

Torna sabato 2 maggio su Rai 1 “Linea Verde Illumina”, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita condotto da Francesco Gasparri

In collaborazione con Sport e Salute, torna sabato 2 maggio su Rai 1 “Linea Verde Illumina”, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. Il Lazio è il protagonista dell’ottava puntata dell’edizione 2026, viaggiamo tra il Monte Soratte, Formia e l’isola di Ponza in compagnia di straordinari atleti plurimedagliati. Poi in Calabria con il campione del volley Valerio Vermiglio. Conduce Francesco Gasparri. Con la partecipazione di Elisa Silvestrin.