Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana

Meloni: “Da oggi il Governo è il più longevo della storia repubblicana, avanti con determinazione”. La presidente – che ieri ha fatto visita ai ragazzi di PizzaAut – sui social: “Non la vivo come un traguardo”

“Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani“. Così la premier Giorgia Meloni sui social.

“Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale“, conclude la presidente del Consiglio che ieri – in occasione della festa del Primo Maggio – ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, la realtà gestita da ragazzi autistici.

IERI LA PREMIER LA PRESIDENTE VISITA PIZZAUT

“Lavoratori straordinari”, li ha definiti la premier. “Sono stata entusiasta di conoscere da vicino quella realtà unica al mondo che è PizzAut. Un progetto fatto di lavoro vero, talento, impegno, umanità e dignità. Un luogo in cui a tanti ragazzi nello spettro autistico non viene offerta solo un’occasione, ma un percorso concreto di autonomia, responsabilità e futuro– ha scritto su X la presidente-. PizzAut è una di quelle esperienze che ti fanno toccare con mano quanto valore possa nascere quando si uniscono visione, coraggio e cuore. Grazie a Nico, che ha avuto questa intuizione, e a chi la porta avanti ogni giorno con passione e dedizione. Andate a trovarli, perché realtà come questa meritano di essere conosciute, raccontate e sostenute”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)