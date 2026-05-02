Grenade alla Spartan Race: ZooCom firma una sponsorship esperienziale tra sport e community

Un case interessante sul fronte brand activation e live experience: ZooCom, agenzia del gruppo TNGP, firma per Grenade l’attivazione legata alla nuova stagione di Spartan Race

ZooCom, agenzia parte del gruppo The Next Generation Platform , firma l’ideazione e la produzione della brand activation per Grenade in occasione della nuova stagione di Spartan Race, con il supporto di Artena, company del Gruppo, per la gestione operativa e la produzione dell’evento.

La partnership nasce con l’obiettivo di celebrare forza, resistenza e spirito di community, valori condivisi dai due brand e sempre più centrali nel mondo dello sport contemporaneo. Grenade, brand parte del gruppo Mondelez, specializzato nella produzione di prodotti proteici e presente sul mercato Italiano con le sue barrette ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di zuccheri, in occasione della Spartan Race si posiziona come fuel funzionale per chi ricerca performance elevate senza compromessi, accompagnando gli atleti prima, durante e dopo la gara.

L’attivazione si sviluppa all’interno dello Spartan Festival, attraverso un circuito esclusivo che ha preso il via a Orte il weekend del 25-26 aprile e che proseguirà nei prossimi mesi a Belluno (27-28 giugno), Misano Adriatico (19-20 settembre) e Gubbio (7-8 novembre).

Durante ogni appuntamento, Grenade diventa protagonista con spazi dedicati pensati per coinvolgere attivamente i partecipanti: dalle refuel station lungo il percorso gara, alla possibilità di testare i prodotti, fino a un’area warm-up dedicata al riscaldamento pre-partenza. All’interno del village presente una Jeep brandizzata Grenade, mentre un’area con attività di intrattenimento e ingaggio affianca uno spazio recovery dedicato al recupero muscolare post gara. Non mancano poi sessioni con i Grenade Coach e un’attività di distribuzione flyer all’interno dell’area evento.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per rafforzare il posizionamento di Grenade all’interno di un contesto altamente coerente con i valori del brand, creando esperienze concrete e rilevanti per la community.” commenta Luca Morrone, Senior Brand Manager di Grenade.

“Abbiamo costruito un’attivazione pensata per essere vissuta, capace di accompagnare il pubblico lungo tutto il percorso dell’esperienza, dalla preparazione al recupero. Iniziative come questa ci permettono di lavorare su progetti integrati, dove creatività, presenza sul territorio e coinvolgimento diretto si uniscono per generare valore concreto” aggiunge Tommaso Ricci, Managing Director di ZooCom.