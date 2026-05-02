È morto Alex Zanardi, il campione paralimpico se ne va a 59 anni

A comunicare la scomparsa sono la famiglia e Obiettivo 3, l’associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi

Lutto nel mondo dello sport. È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato atleta paralimpico. A comunicare la scomparsa sono la famiglia e Obiettivo 3, l’associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio dal campione. Alex avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre, era nato a Bologna nel 1966.

“È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge nella nota. “La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto“, si legge ancora. “Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente”, conclude il comunicato.

MELONI: “CAPACE DI TRASFORMARE OGNI PROVA DELLA VITA IN UNA LEZIONE DI CORAGGIO”

“L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune”. Così lo ricorda su X Giorgia Meloni. “Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai”, prosegue la premier. “A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”, conclude.

SINDACO BOLOGNA: SAPREMO RICORDARLO DEGNAMENTE

“Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita”. Così il sindaco Matteo Lepore esprime il cordoglio suo e della città. Al campione di automobilismo e paralimpico, il Comune di Bologna aveva conferito il Nettuno d’oro nel 2012, ricorda ancora il sindaco, per aver “dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento”. Lepore esprime quindi “il più profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente“, assicura il sindaco.

LOCATELLI: ZANARDI HA SEMPRE SAPUTO GUARDARE AVANTI, ESEMPIO

“Un grande esempio che ci lascia. Alex Zanardi ha dimostrato con la sua vita cosa significano determinazione, coraggio e capacità di rialzarsi anche davanti alle prove più difficili. Dallo sport ai messaggi che ha saputo trasmettere a tutti noi, resta il segno di una persona che ha saputo guardare sempre avanti, trasformando le difficoltà in forza e opportunità. Un pensiero alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”. Così, sui social, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

MOLLICONE: PERDIAMO ESEMPIO DI CORAGGIO E DETERMINAZIONE

“Oggi perdiamo non solo un grande campione, ma un esempio straordinario di forza, coraggio e determinazione. Alex Zanardi ha saputo trasformare ogni sfida in una lezione di vita, insegnandoci che anche nei momenti più difficili è possibile rialzarsi“. Così il presidente della commissione Sport della Camera Federico Mollicone. “La sua storia, fatta di sport, resilienza e umanità, resterà per sempre nel cuore degli italiani. Il mio pensiero di vicinanza va alla sua famiglia e alla comunità sportiva colpita da questa tragica scomparsa”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)