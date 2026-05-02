Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: “Mi hai dato la forza per ripartire”

Bebe Vio ricorda Alex Zanardi, morto oggi: “Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che avrei potuto fare tutto”

Bebe Vio ricorda sui social Alex Zanardi, scomparso nella serata di ieri a 59 anni. Lo fa con una serie di scatti insieme dove appaiono sempre sorridenti e uniti. Un legame che traspare dalle parole della campionessa: “Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto”.

E ricorda: “A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico ed poi abbiamo realizzato il sogno insieme“, continua aggiungendo l’emoji di una medaglia d’oro. “A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi“, aggiunge. “È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”, conclude la 29enne.

LUCIANA LITTIZZETTO: PER ME RIMARRAI SEMPRE IL NUMERO 1″

E sui social sono tanti i commenti di persone che ricordano il campione. Tra questi il ricordo di Luciana Littizzetto che scrive: “Ci sei mancato tanto in questi anni…la tua energia, il tuo pensiero luminoso, la tua resistenza nella tempesta, il tuo essere intenso sempre. Grazie di esserci stato. Per me rimarrai sempre il numero 1“.

ANNALISA MINETTI: “ZANARDI HA RIDEFINITO L’IMPOSSIBILE“

“Se ne va il simbolo del movimento paralimpico italiano”. Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, ricorda così sui social Alex Zanardi, morto nella serata dell’1 maggio.

“Con Alex Zanardi se ne va il simbolo del movimento paralimpico italiano, un campione che ha ridefinito l’impossibile”, il post della Minetti. In un video Minetti ha aggiunto: “È il nostro mito, adesso non si fermerà“, sorride. “Voglio ricordarlo così”, ha detto ricordando di averlo conosciuto in occasione di un allenamento con lui “in Nazionale nel ciclismo. Mi ha insegnato che non si può perdere tempo e che bisogna godere di tutto il tempo che abbiamo. Mi ha donato tantissimo” ha detto aggiungendo che “non ci sarà mai più un altro Alex Zanardi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)